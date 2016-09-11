İkinci Dünya Savaşı'nın sembolü 'öpüşme fotoğrafı'ndaki hemşire öldü

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin sembolü haline gelen öpüşme fotoğrafındaki Amerikalı hemşire 92 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Japonya'ya karşı kazandığı zaferin kutlandığı 14 Ağustos 1945'te New York'un Times Meydanı'nda çekilen fotoğrafta denizci George Mendosa, 21 yaşındaki hemşire Greta Zimmer Friedman'ı belinden tutup öperken görülüyordu.

'VJ Day' olarak anılan zafer kutlamalarında çekilen bu fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı'nın da bitişini simgeleyen ikonik karelerden biri oldu.

Fotoğraftaki diş hekimi yardımcısı hemşire Friedman'ın oğlu Joshua Friedman, annesinin zatürre rahatsızlığından kaldırıldığı Ricmond Virginia'daki hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Ünlü fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt'in çektiği bu fotoğraf ilk olarak Life adlı dergide yayımlandı.

Hemşire Friedman ise bu kareden, 1960'lı yıllarda Eisenstaedt'in kitabını görünce haberdar olduğunu söyledi.

Yıllar boyu birçok kişi, kendilerinin fotoğraftaki denizci ve hemşire oldukları iddiasıyla öne çıktı.

Ama asıl kimliklerinin Friedman ve Mendosa olduğu 1980lerde doğrulandı.

Fotoğrafta denizci hemşireye belinden sarılıp dudağından öperken görülse de çift aslında birbirilerini tanımıyordu.

Mendosa fotoğrafın çekildiği dönemde gelecekte eşi olacak başka bir kadınla beraberdi.

O kadın da kutlama fotoğraflarının bazılarında gülerken görülüyordu.

Hemşire Friedman 2005 yılında verdiği bir röportajda "Öpüşme gibi değildi. Yalnızca zaferi kutlayan biriydi. Romantik bir olay değildi" demişti.

Fotoğraf çoğu Amerikalı tarafından Japonya'ya karşı alınan zaferin sembolü olarak simge haline gelse de birçok kişi de denizcinin bu tavrını 'cinsel taciz' olarak değerlendiriyor.

Time dergisi bu fotoğrafı kimilerinin "kamuya açık alanda cinsel tacizin belgelenmesi" olarak gördüğünü yazdı.