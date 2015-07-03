İkinci Dünya Savaşından kalma tank villa bodrumundan çıktı

Kiel yakınlarındaki Heikendorf kasabasında bir villada bir soruşturma çerçevesinde arama yapıldı. Aramada villadan İkinci Dünya Savaşından kalma Panter tipi bir tank, 8,8 cm Flak veya "Seksensekizlik top" adlarıyla bilinen bir uçaksavar, çok sayıda silah ve bir torpido bulundu.

40 tonluk tankı 9 saatte çıkarabildiler

Villaya bu tür görevler için eğitim görmüş 20 asker çağrıldı. Askerler, tankı çok katlı bodrumdan çıkarabilmek için iki çekici tank kullandı. Çalışma 9 saatte tamamlanabildi. 40 tonluk tankın paletlerinin sökülmüş olmasının çalışmayı zorlaştırdığı belirtildi.

Kiel Başsavcısı Birgit Heß, tankın sahibi hakkında Savaş Silahları Kontrol Yasası'nı ihlal şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'Tank silah özelliğini yitirdi'

Tank sahibinin avukatı Peter Gramsch, tanka el konulması ve tahliye sırasında meydana gelen hasar nedeniyle tazminat davası açacaklarını söyledi. Avukat Gramsch, tankın silah özelliğini yitirdiğine dair Plön Belediyesi tarafından 31 Ekim 2005 tarihinde hazırlanan bir resmi belgeye sahip olduklarını savundu.

Heikendorf Belediye Başkanı Alexander Orth, villada yalnızca tank nedeniyle arama yapılmadığını, çok sayıda silah ve bir de torpido ele geçirildiğini söyledi.

Tankın sahibi mayıs ayında "Spiegel" dergisinde yer alan bir demecinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tankı İngiltere'deki bir hurdacıdan satın aldığını söylemişti.