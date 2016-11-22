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Kültür-Sanat

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ‘İroni ve Gerilim’

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 70. yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘İroni ve Gerilim’ başlıklı sergi,

22 Kasım 2016 22:44

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 70. yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘İroni ve Gerilim, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da ve Ankara’da Savaş Algısı’ sergisi, 5 Aralık’a kadar Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

‘İroni ve Gerilim’ başlıklı dönemsel arşiv sergisi, Avrupa, Büyük Britanya, ABD ve Japonya’da 2016 sonuna kadar devam eden sergiler dizisinin Türkiye ayağını oluşturuyor.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Koç Üniversitesi VEKAM ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Serginin küratörlüğü ve yayın editörlüğünü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Niyazioğlu gerçekleştiriyor.

'İroni ve Gerilim', İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki savaş algısını ve bu algının İstanbul ve Ankara’da nasıl ayrıştığını, dönemin propaganda ürünlerinin görsel rehberliğinde okuyor.

Savaş yıllarında tek parti rejiminin kitle algısını nasıl yönettiğini, basılan askeri albümler, resmî bültenler, halkevi yayınları, posta pulları, popüler kültür ve karikatür dergilerinin yüzeylerinde yer alan propaganda imgelerinin bütünsel yapısında ve eklektik kurgusunda inceliyor.

Sergi savaşın kendisinden öte, savaşa girmeyen Türkiye’deki savaş algısına odaklanan sergi, Ankara’nın aktif tarafsızlık politikasıyla İstanbul’daki savaş psikolojisi arasındaki ilişkiyi çözülme sürecini yansıtan propaganda ürünleriyle ele alıyor.

Kapak görseli: Solda, Ramiz Gökçe’nin 'Karikatür' dergisinde yayımlanan Stalin Portresi, 1944. Sağda, savaş yıllarında iç ve dış propaganda yayınlarında kullanılan Milli Şef  İsmet İnönü Portresi.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiikinci dünya savaşıİsmet İnönüKoç ÜniversitesisergiAnkara

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