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İkinci dönemde öğrenciler daha çok sosyalleşip, daha az ödev yapacak

Milli Eğitim Bakanı Avcı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi konusunda okullara kesin talimat vermişti

04 Şubat 2016 11:54

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarıyıl tatilinde başlattığı ödev uygulamasını eğitim döneminde de devam ettirecek. Daha az ev ödeviyle öğrencilerin sanata ve spora, daha çok kitap okumaya ve sosyalleşmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ödev yoğunluğunu Talim Terbiye belirleyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; MEB, bu yıl başlattığı ödevsiz yarıyıl tatili uygulamasını eğitim-öğretim döneminde de devam ettirecek. Öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesi için ev ödevi yükü hafifletilecek.

İkinci dönemde başlatılması planlanan uygulama ile tüm okullar öğrencilere fazla ödev verilmemesi konusunda uyarılacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi konusunda da okullara kesin talimat vermişti.

 

Tek elden düzenleme

 

17 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren uygulama 2016-2017 eğitim-öğretim yılında daha da resmileştirilecek. Ödev yoğunluğu okul tarafından değil yine Bakanlık tarafından belirlenecek. Öğrencilere hangi konulardan ne kadar ödev verileceği, ödevin içeriği ve kazanımları her yılın başında Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenecek. Türkiye genelindeki her okul kurulun belirlediği çerçeve ve yoğunlukta öğrencilere ödev verecek.

 

Sade ve nitelikli müfredat

 

Öğrencileri ağır ders yükünden kurtarmak için bazı düzenlemeler yapan MEB, müfredatta da sadeleştirme çalıştırmalarına devam edecek. Daha önce matematik ve geometri müfredatındaki değişikliklerin ardından fizik, kimya ve biyolojide de sadeleştirilecek. Öğrencilere sade ancak daha nitelikli bilgiler kazandırılacak.

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