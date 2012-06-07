İkinci denetim tadı kaçırdı yüzde 100'e geçiş hızlandı

Art arda yapılan 2 denetimde ‘yüzde 100 dana eti’ yazan sucuk, sosislerde kanatlı eti çıkması bakanlığın bu konudaki çalışmasına hız verdi. Ucuz fiyatlı karışımlı ürün yasaklanabilir

Milliyet'in haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son dönemde yaptığı denetimler sonucunda üzerinde yüzde 100 dana eti yazan şarküteri ürünlerinde kanatlı eti (tavuk veya hindi) tespit edilmesi üzerine karışık üretime son vermeyi planlıyor. Bu konuda bir çalışma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yılsonuna kadar düzenlemeye şekil vermesi bekleniyor. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte şarküteri ürünlerinin üzerinde yüzde 100 dana, yüzde 100 tavuk veya yüzde 100 hindi eti yazılacak. Karışımlı üretimin yasaklanmasıyla birlikte market raflarında, sucuk, sosis gibi ürünlerin üzerinde ‘yüzde 70 dana, yüzde 30 tavuk etinden üretilmiştir’ gibi bir yazı olmayacak.

Bakanlığın böyle bir uygulamaya geçmesi karışık ürünlerin oranlarının suistimale açık olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, üretim hattının aynı olması nedeniyle, bir önceki üretim kalıntıları ürünlerin içinde kalabiliyor.

Apikoğlu hatları ayırdı Geçtiğimiz aylarda Apikoğlu firmasının yüzde 100 dana eti sucuklarında kanatlı etine (tavuk veya hindi) rastlandığı açıklanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Apikoğlu, üretim hatlarını tamamen ayıracağını belirtmiş, “15 Mayıs 2012 tarihinden sonra binde bir dahi karışım olmayacağını kamuoyuna taahhüt ediyoruz” demişti. Bakanlığın önceki gün yaptığı açıklamada da Pınar Et’in ‘uzun soyulmuş sosis ürününde’ kanatlı eti bulunduğu belirtilirken, Pınar Et, “Hiçbir ürünümüzde taklit ve tağşiş olarak nitelendirilebilecek bir durum sözkonusu değildir” açıklamasında bulundu.

Bakanlığın yeni düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte sucuk, salam, sosis gibi şarküteri üreten şirketler kırmızı ve kanatlı et üretim hatlarını ayırmak durumunda kalacak. Bu da şirketlerin yeni yatırıma gitmesi anlamına geliyor. ‘Aynı listede olmasın’ talebi...

Bakanlığın denetim sonuçlarını açıklamasını doğru bulan sektör yetkilileri, “Haksız üretim yapanlarla üretiminde istek dışı karışım olan firmalar aynı listede olmasın” diyorlar. Hafta başında, Tarım Bakanlığı Gıda Komitesi ile et üreticileri bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, sektör yetkilileri Bakanlığa taleplerini iletti. Bu arada, karışımlı ürün üretiminin durdurulmasına Et-Bir ve Ulusal Kırmızı Et Konseyi destek verirken, Set-Bir’in bazı üyelerinin bunu istemediği ifade ediliyor.

Karışımlı satışı yüzde 40 düştü

Et-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Ahkanlığın son iki aydır denetim sonuçlarını firma adı vererek açıklamasının ardından karışımlı ürünlerde yüzde 40, tüm şarküteri ürünlerinde ise yüzde 20 düşüş olduğunu söyledi. Türkiye’de 140 bin ton şarküteri üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 50-55’ini sucuk oluşturuyor. Denetim sonuçlarının ifşa edilmesi gerektiğini belirten Yücesan şöyle dedi: “Sanayiciler olarak haksız üretim yapanlar açıklansın istiyoruz. Ancak, bu yapılırken bazı konulara dikkat edilmeli diye düşünüyoruz. Bakanlığın açıklamasında domuz ve at eti kullanan bir pide salonu ile büyük sanayi kuruluşları aynı listede açıklanıyor. Domuz ve at eti kullananlar tabi ki ifşa edilmeli. Ancak, üretiminde istek dışı karışma olan firmalarla aynı listede açıklamak doğru değil. Çünkü, o listede olunca farklı algılanıyor. Bakanlık yetkilileri ile sektördeki tüm firmalarımızın katıldığı bir toplantı yaptık. Bu konudaki taleplerimizi ilettik.”



