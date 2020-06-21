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Koronavirüs

İkinci dalga endişesi oluşan Pekin'de 9 günde 2.29 milyon Covid-19 testi yapıldı

21 Haziran 2020 07:59

Çin'in başkenti Pekin'de artan vakalar sonrası yönetim özellikle Pekin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerine hız verdi.  Bugün yapılan açıklamaya göre 11 Haziran'dan bu yana sadece Pekin'de 2.29 milyon kişiye nükleik asit testi yapıldı.

Pekin’de Xinfadi deniz ürünleri toplan gıda pazarından çıkan yeni vakaların ardından Çin hükümeti alarma geçerek önce okulları kapattı ardından da ilçeler arasındaki geçişleri kontrollü hale getirmek için kontrol noktaları kurdu.

Son 24 saat içinde Pekin’de 22 yeni vaka tespit edilirken yetkililer 9 gün gibi kısa bir sürede 2.29 milyon kişiye corona virüsü testi yapıldığını açıkladı.

Global Times’daki habere göre, bugün tespit edilen 22 yeni vaka da Pekin’deki deniz ürünleri pazarıyla ilişkili.

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