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İkinci çocuğunu bekleyen Alişan: Plakaya göre isim seçeceğiz

26 Ağustos 2020 11:03

İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" açıklamasını yaptı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Alişan ile yakın arkadaşı Demet Akalın, önceki akşam Ulus'taki bir restoranda yemek yedi. Okan Kurt'un da eşlik ettiği yemek, 3 saat sürdü.

İkinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçeb günlerde öğrenen Alişan, şunları söyledi: "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor."

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yapan Alişan, "Sipariş verdiğimiz arabalar kısmet olursa eylülde gelecek" şeklinde konuştu.

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