İkinci çocuğunu bekleyen Alişan: Plakaya göre isim seçeceğiz

İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" açıklamasını yaptı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Alişan ile yakın arkadaşı Demet Akalın, önceki akşam Ulus'taki bir restoranda yemek yedi. Okan Kurt'un da eşlik ettiği yemek, 3 saat sürdü.