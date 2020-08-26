İkinci çocuğunu bekleyen Alişan: Plakaya göre isim seçeceğiz

İkinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçeb günlerde öğrenen Alişan, şunları söyledi: "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor."
Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yapan Alişan, "Sipariş verdiğimiz arabalar kısmet olursa eylülde gelecek" şeklinde konuştu.
Öte yandan mekan çıkışında muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'yı devlet okuluna göndermesi hakkında açıklama yaptı. Akalın, "Zaten söyleyeceğimi söyledim, daha ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.