İkinci çocuğu isteyen çiftin beşizi oldu

Yozgat'ta, bir çocukları olan İbrahim ve Özlem Bulut çifti ikinci bir çocuk isterken, beşiz sahibi oldu. Marangozluk yapan 32 yaşındaki İbrahim, kara kara çocukları nasıl büyüteceklerini düşünürken beşiz doğuran 29 yaşındaki anne Özlem ise tıp literatürüne girdi.

Bulut çiftinin bir çocukları vardı. İkinci bir çocuk istediler. Birkaç kez hamile kalan anne Özlem Bulut’un hamilelikleri düşükle sonuçlandı. İkinci çocuk umutları hayal kırıklığına dönüşen Bulut çifti soluğu doktorda alınca beşizlerin hikâyesi başladı.

Düşük riskini en aza indirmek için Özlem Bulut’a yumurtalarının çoğalması için ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Bir süre sonra bu ilaç tedavisi sonuç verdi ve Özlem hamile kaldı.

Yapılan ultrason muayenesinde Bulut çiftini bir sürpriz bekliyordu. Özlem dördüz doğuracaktı. Bir isterken karnında dört çocuk taşıyan Özlem Bulut hamileliğinin 25. haftasında erken doğum riski nedeniyle Sivas’ta hastaneye kaldırıldı sonra Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada uygulanan tedaviyle iki hafta daha anne karnında bekletilen bebekler hamileliğin 27. haftasında anne karnından sezaryen yönetimiyle alındı.

Doğum sırasında bir başka sürpriz daha yaşandı. Dördüz doğurması beklenen kadın daha önce ultrason cihazında görünmeyen beşinci bir bebek daha doğurdu.

Biri kız beş bebek, yedi aylıkken parmak çocuk olarak dünyaya geldiler. Bebekler 800 gram ile 1000 gram arasındaydı. Solunumları düzensizdi. Seksen beş gün kuvözde yaşatılan bebeklerin solunumları yeterli hale geldi.

Doğumdan seksen beş gün sonra beşizlerini kucağına alan baba İbrahim heyecanlı olduğu kadar kaygılıydı da. Çocukları kendi imkânlarıyla bakacaklarını söyleyen baba maddi olarak çok zorlanacaklarını da ekledi.