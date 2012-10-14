T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İkinci çocuğu isteyen çiftin beşizi oldu

İkinci bir çocukları olmasını isteyen İbrahim-Özlem Bulut çiftinin beşizi oldu

14 Ekim 2012 13:08

Yozgat'ta, bir çocukları olan İbrahim ve Özlem Bulut çifti ikinci bir çocuk isterken, beşiz sahibi oldu. Marangozluk yapan 32 yaşındaki İbrahim, kara kara çocukları nasıl büyüteceklerini düşünürken beşiz doğuran 29 yaşındaki anne Özlem ise tıp literatürüne girdi.

Bulut çiftinin bir çocukları vardı. İkinci bir çocuk istediler. Birkaç kez hamile kalan anne Özlem Bulut’un hamilelikleri düşükle sonuçlandı. İkinci çocuk umutları hayal kırıklığına dönüşen Bulut çifti soluğu doktorda alınca beşizlerin hikâyesi başladı.

Düşük riskini en aza indirmek için Özlem Bulut’a yumurtalarının çoğalması için ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Bir süre sonra bu ilaç tedavisi sonuç verdi ve Özlem hamile kaldı.

Yapılan ultrason muayenesinde Bulut çiftini bir sürpriz bekliyordu. Özlem dördüz doğuracaktı. Bir isterken karnında dört çocuk taşıyan Özlem Bulut hamileliğinin 25. haftasında erken doğum riski nedeniyle Sivas’ta hastaneye kaldırıldı sonra Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada uygulanan tedaviyle iki hafta daha anne karnında bekletilen bebekler hamileliğin 27. haftasında anne karnından sezaryen yönetimiyle alındı.

Doğum sırasında bir başka sürpriz daha yaşandı. Dördüz doğurması beklenen kadın daha önce ultrason cihazında görünmeyen beşinci bir bebek daha doğurdu.

Biri kız beş bebek, yedi aylıkken parmak çocuk olarak dünyaya geldiler. Bebekler 800 gram ile 1000 gram arasındaydı. Solunumları düzensizdi. Seksen beş gün kuvözde yaşatılan bebeklerin solunumları yeterli hale geldi.

Doğumdan seksen beş gün sonra beşizlerini kucağına alan baba İbrahim heyecanlı olduğu kadar kaygılıydı da. Çocukları kendi imkânlarıyla bakacaklarını söyleyen baba maddi olarak çok zorlanacaklarını da ekledi.

ETİKETLER

ibrahim öztürközlem öztürkyozgatbeşiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24