İkinci çeyrekte yüzde 5 civarı büyüme bekleniyor

Önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak olan büyüme verisine ilişkin beklentiler şekillendi. Reuters'ın 15 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre ikinci çeyrek beklentileri yüzde 4.5-6.5; 2018 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 2.5-4.7 aralığında yer alıyor. Foreks'in 14 kurum ve banka analisti ile yaptığı anket sonucunda, ortalama tahminler ikinci çeyrek için yüzde 5,04, 2018 yılı için ise yüzde 3,54 olarak gerçekleşti.

Dünya'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reuters ile yaptığı söyleşide bu yıl ikinci çeyrek ile birlikte ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü belirterek, bu yavaşlamanın aslında ekonominin dengelenme sürecinin de başladığına işaret ettiğini söylemişti.

Orta Vadeli Program'da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor. Ancak yeni OVP'nin Eylül ayında açıklanması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iç tüketim ağırlıklı yüzde 7.4 büyüdü. Yılın kalanında ekonomideki yavaşlamanın daha da belirginleşmesi beklenirken, çeyreklik bazda daralmalar da öngörülüyor.

Büyümenin öncü göstergelerinden takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Nisan'da yüzde 6.2, Mayıs'ta ise yüzde 6.4 ile beklentilerin üzerinde arttı ancak ikinci çeyrekte büyümedeki yavaşlama eğilimini teyit etti.