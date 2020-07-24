İkinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı; Arçelik salgında kârını yüzde 86 artırdı

Arçelik ikinci çeyrekte 407 milyon TL net kâr rakamı açıkladı, bu tutar yıllık bazda yüzde 86’lık büyümeye işaret ediyor. Yatırım şirketlerinin konsensüs beklentisi 381 milyon liraydı.

Vakıf Yatırım, "Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin en çok hissedildiği ikinci çeyrek döneminde, şirketin yurt içi ve ihracat hacmindeki daralmaya karşılık, TL’de yaşanan değer kaybı, satış gelirlerindeki daralmayı sınırlandırdı" yorumunu yaptı.

Oyak Yatırım ise net kârdaki güçlü büyümenin ana sebebinin operasyonel büyüme değil, Token Finansal Teknolojiler’in satışından ve tazminat gelirlerinden elde edilen tek seferlik gelirler olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şirket, Token Finansal Teknolojiler şirketinin satışından 226,5 kâr kaydetmişti.

Arçelik'in net satış gelirleri ise bu çeyrekte yüzde 7 daralarak 7,8 milyar TL oldu.

Brüt kar marjı yıllık bazda 50 baz puan daralarak yüzde 30.9’a indi. FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 12 düşüş göstererek 795 milyon TL oldu.

Net borç çeyreklik bazda yüzde 20 düşüşle 6,6 milyar TL’ye geriledi. Net borç / FAVÖK rasyosu ise 2.5x’ten 2.1x seviyesine indi.

Beklentilerini yukarı yönlü revize etti

Arçelik, şirket perfonmansındaki düzelmeye bağlı olarak 2020 için yeni beklentilerini de açıkladı. Buna göre Arçelik 2020 yılında yüzde 10-15 seviyesinde ciro büyümesi bekliyor. FAVÖK marjı beklentisi ise hafif yukarı revize edilerek yüzde 10.5-11.0 bandına çekildi. Yatırım harcamaları beklentisi ise 150-160 milyon Euro seviyesine düşürüldü.