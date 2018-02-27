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İkinci cemre suya düştü; Bodrum'da kırlar çiçeklendi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İLKBAHARIN habercisi cemrenin ilkinin havaya düşmesinin ardından bugün ikinci cemre suya düştü

27 Şubat 2018 16:37

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İLKBAHARIN habercisi cemrenin ilkinin havaya düşmesinin ardından bugün ikinci cemre suya düştü. Bodrum\'da kırlar yeşil örtüye büründü, rengârenk çiçekler açtı. Güneşin de yüzünü gösternmesiyle Bodrumlular, kırlara koşup, çiçek topladı.
19-20 Şubat\'ta havaya düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre bugün suya düştü. Bir süredir soğuk ve fırtınalı havanın hâkim olduğu Bodrum\'da kırlar yeşillendi, çiçekler açtı. Hava sıcaklıkları birkaç derece birden artarak 15 dereceye kadar ulaştı. Bazı erik ve badem ağaçları şubat ayında olunmasına rağmen çiçeklendi. Doğada uyanış başlarken Bodrumlular da soluğu kırlarda aldı. Bodrum\'da yaşayan Havva Balkı (43), çocukları Neşe Balkı (5) ve Barış Balkı (9) ile Ortakent-Yahşi Mahellesi kırlarında bol bol lale, gelincik ve papatya topladı. Ağabeyi ile oynayan küçük Neşe\'nin de bahar sevinci görülmeye değerdi. Havva Balkı, \"İki haftadır yağmur nedeniyle eve kapanmıştık. Güneşi fırsat bilerek kırlara koştuk. Piknik yapıp, güzel havanın tadını çıkardık. Doğa yeni yeni uyanıyor. Ayrı bir güzellik var. Bunu kaçırmak istemedik. Bodrum\'da bahar bu yıl biraz erken geldi, cemrelerin düşmesi ile de her yer yemyeşil oldu\" dedi.
Üçüncü cemre ise bir hafta sonra toprağa düşecek.

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