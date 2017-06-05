'İkinci bahar' üniversitesi; 60 yaşı üstü öğrenciler ilk senesini tamamladı

Akdeniz Üniversitesi 60 yaş ve üstü için açılan Gerontoloji bölümündeki 387 öğrenci birinci sınıfın sonuna geldi. 'İkinci Bahar Üniversitesi' olarak nitelendirilen projede felsefe, hukuk, tıp gibi derslerin yanı sıra; kazak örmek, matkap kullanmak ve silikon çekmek gibi dersler de veriliyor. Erkeklere örgü, kadınlara matkap kullanma gibi beceriler kazandırılıyor.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın eğitim haberi şöyle:

Hepsi yıllar önce okullarını bitirmiş, uzun zaman çalışmış, artık dinlenmek için emekli olmuştu. Ancak hem öğrenme aşkı hem de yenilenme isteği onları yeniden üniversiteye taşıdı. Sıralara, bu kez yenilenmek için geri döndüler. Okul günlerini iple çeken ve heyecanlarını kaybetmeyen öğrenciler, “Öğrenmenin yaşı yok” deyiminin hakkını tam anlamıyla veriyor

Tekrar okul yolunda

Haftanın 3 günü, saat 17.00’de üniversiteye gelen ve çoğu torun sahibi olan öğrenciler, 2.5 saat ders yapıyor. Üniversitenin öğrenci kimlik belgesine sahipler. Diğer öğrencilere sunulan (kütüphaneye girme gibi) olanaklardan yararlanıyorlar. Yaşam kalitesinin yükselmesi, aktif ve başarılı yaşlanma, yenilenme hedeflerine yönelik hazırlanan ders müfredatı uyarınca felsefe, sosyoloji, psikoloji, biyoloji, hukuk, tıp, gerontoloji dersleri veriliyor. Uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılıyor. Gerek beyinsel fonksiyonlarını korumak, gerekse yaşamlarını bağımsız sürdürebilmelerini sağlamak hedefleniyor.

Öğrenciler her dönemin sonunda sınava giriyorlar. 4 yıllık okulu bitirirken de seçtikleri bir konuda 30 sayfalık tez yazmaları istenecek.

60 yaş ve üstü bireylere verilen geragojik eğitimin pedagojiden (çocuk eğitimi) esinlenerek geliştirilen bir kavram olduğunu belirten Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, “Tazelenme üniversitemize talep büyük. Gelecek yıl için şimdiden toplam 1466 öğrenci kayıt yaptırdı” diyor. “GeroAtlas60+ Tazelenme Üniversitesi’nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tufan, ileriye dönük olarak YÖK nezdinde hukuki bir zemin yaratmayı da hedeflediklerini belirtiyor.

Tansiyonum da düştü, şekerim de

Hicran Karabudak (66 yaşında, emekli kamu yöneticisi): Emeklilikte bir süre sonra işe yaramazlık duygusu başladı. Derken bu üniversite hayatıma girdi. Artık evden çıkmak için sebebim var.

Naci Kalender (63 yaşında, emekli bankacı): Birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Burada tekrar disipline oldum. Okul günü tıraş oluyorum, güzel giyinip, keyifle koşa koşa geliyorum.

Ali Akbaş (64 yaşında, emekli haritacı): Son derece faal, zinde, yeni işe başlamış kadar heyecanlıyım. Buraya geldiğimde şekerim ve tansiyonum yüksekti. Günde 9 ilaç alıyordum. Şimdi şekerim de tansiyonum da düştü. 7 kilo verdim. Kazak örmeyi de öğrendim, yemek yapmayı da.

Muzaffer Emine Kaşbek (64 yaşında, TRT’den emekli): Toplum emeklilere işe yaramaz gözüyle bakarken anladık ki öğreneceğimiz şeyler bitmiyor.

Çiçek Solon Şensoy (74 yaşında, atlet): Hocalar da şaşırıyorlar. Kendi bölümlerinde 50 kişiyle ders yapıyorlar. Bizim sınıfta en az 200 kişi oluyor.

Raziye Türkanbağ (60 yaşında, emekli öğretmen): 88 yaşındaki annem Dudu Aktaş ile birlikte geliyorum. Annem demans hastası olsa da buraya gelmekten çok hoşlanıyor. Burada öğrendiklerim yaşamıma çok şey kattı.

İzzettin Gökalp (81 yaşında, emekli avukat): Eşimle birlikte geliyoruz. Hem derslerden hem de arkadaşlarımızın birikiminden yararlanıyoruz. Bu yaşta kazak örmeyi öğrendim.

Gül Hınçal (62 yaşında, emekli öğretmen): Aslında tereddüt ettim başta. Ama geldim, geliş o geliş. Öğrenerek öleceğim.

"Yaşlılık evde torun bakmak değil"

"Yaşlılık sadece evde vakit öldürmek veya sadece torunlarla ilgilenmek ile sınırlı kalmamamlıdır" diyerek yola çıkan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nün internet sitesinde "Bu bakış açısından yaşlılığı yapılandırmaktayız. Yaşlılığı kişinin yaşına göre değil, fonksiyonal yeterliliklerine göre tanımlayarak, en ileri yaşlara kadar bedensel, bilişssel ve sosyal yeterliliklerini korumalarına destek oluyoruz" açıklaması yapıldı.

Bilgi sayesinde aktif ve başarılı yaşlanma mümkün

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tazelenme Üniversitesi, 2000 yılından beri süregelen Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının bilgi ve deneyimleri sonucunda, Prof. Dr. İsmail Tufan’ın ülkemize kazandırdığı 60 yaş ve üzeri bireylerin gönüllü katıldığı bir projedir. Öğrenme yaşı doğum ile ölüm arasındaki her andır diyerek eğitim ömür boyu öğrenme temeline dayanıyor. İnsan kendi içinde yaşadığı toplumun sunduğu olanaklar ölçüsünde gelişebilir. Gelişme, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ancak bunun anlamlı olabilmesi için yaşlılık döneminin anlamlı şekilde yapılandırılması gerekir ve bu da ancak “bilgi” ile olabilir. Bilgi sayesinde sağlıklı aktif ve başarılı yaşlanma olasılığı artmaktadır.Tazelenme Üniversitesi “yaşlanmayan gönüllerin” okuludur. Bilgiyle yaşlanmak bilgisizce genç kalmaktan iyidir."

2009 yılında öğretime başlayan AÜ Gerontoloji Bölümü ilk mezunlarını 2013 yılında verdi.