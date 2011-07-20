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Yaşam

İkinci ameliyat için Almanya’ya gidiyor

İbrahim Tatlıses'in karın boşluğunda tutulan kafatası kemiklerinin kafasına yerleştirilmesi için Almanya'da ikinci ameliyatını olacak.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - İbrahim Tatlıses'in karın boşluğunda tutulan kafatası kemiklerinin kafasına yerleştirilmesi için Almanya'da ikinci ameliyatını olacak.
 

Uğradığı silahlı saldırı sonucu sol tarafında kısmi felç oluşan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu her geçen daha da iyiye gidiyor. Almanya’nın ardından tedavisi Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devam eden ünlü türkücünün ikinci ameliyat tarihi de belli oldu.


Vatan'ın haberine göre; Ağustos ayının sonunda ameliyat için Almanya’ya giden Tatlıses’in karın boşluğunda tutulan kafatası kemikleri 3 saat süren operasyonla kafasına yerleştirilecek. Bu ameliyatın ardından 3 hafta da Almanya’da dinlenecek.


Tatlıses uğradığı saldırının ardından hemen ameliyata alınmış, 4.5 saat süren operasyon sırasında parçalanan kafatası kemikleri beyindeki ödemin geçmesi için karın boşluğuna yerleştirilmişti.



Irak seyahati ertelendi


Sanatçının Iraklı ortağı Doktor Rojdi Said önceki gün TRT Haber’de ‘Uçuyorum’ programına katıldı ve Tatlıses cephesinden haberler verdi. Tatlıses’i ziyaret ettiğini söyleyen Said “Çok iyiydi. Eli iyi, başı iyi, bacağı iyi. Bana ‘doktor seninle oraya geleceğim, daha çok işimiz var’ dedi. Durumu çok iyi” dedi.


Tatlıses için ‘Kardeşim’ ifadesini kullanan Rojdi Said iki hafta sonra Tatlıses’in yanına geleceğini de belirtti. Ancak sanatçının, ameliyat için Almanya’ya gideceğinden bu ziyareti ertelediği öğrenildi.

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