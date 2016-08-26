"İkinci 15 Temmuz'un kıyısından dönüldü; Kılıçdaroğlu da Başbakan gibi korunmalı"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, dün Artvin yolunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik düzenlenen suikast girişimine dair olarak, "O roket sadece CHP liderinin aracını vurmayacaktı. Türkiye’yi vuracaktı." dedi. Tezkan, "ikinci 15 Temmuz’un kıyısından dönüldüğünü" ileri sürerek "Ana muhalefet lideri de Başbakan gibi korunmalı.. Hatta Meclis’te bulunan öteki partilerin liderleri de..." görüşünü savundu.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (26 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'O asker teröristi fark etmeseydi?' yazısı şöyle:

Soru şu; astsubay roketatarlı PKK’lı teröristi fark etmeseydi ne olurdu?

Düşünmek bile insanı korkutuyor değil mi?

O korkutucu şeyler olsun diye o teröristler oradaydı..

O korkutucu şeyler olsun diye CHP liderine suikast planlandı..

Çünkü o roket sadece CHP liderinin aracını vurmayacaktı..

Türkiye’yi vuracaktı..

Türkiye başka bir kaosun içine sürüklenecekti..

*

15 Temmuz darbe girişiminden veya iç savaş çıkarma kalkışmasından sonra söylenen şuydu..

Tehlike geçmedi..

Siyasi cinayetler başlayabilir.. Suikastlar olabilir..

Kargaşanın, kaos yaratmak isteyenler çıkabilir..

Söylenen oldu..

Dün Artvin’de denemesi yapıldı.. Astsubayın dikkati Türkiye’yi korudu..

*

Türkiye’nin fotoğrafı zaten iyi değil.. Nereye baksanız vahim bir tablo çıkıyor..

FETÖ devleti delik deşik etti..

PKK barikatlar kurup hendekler açıp şehir savaşını başlatarak Güneydoğu’yu yerle bir etti.. Mahalleleri oturamaz hale getirdi.. Sokakları moloz yığınına çevirdi..

IŞİD canlı bombalarıyla katliam yapıyor..

Böyle bir ortamda..

O terörist roketi ateşleseydi?

Neler olurdu?

Türkiye dibe vururdu.. Türkiye karanlık tünele girerdi..

15 Temmuz iç savaş çıkarma provasıysa dün ikinci 15 Temmuz’un kıyısından döndük..

*

Dünkü saldırı girişimi bize şunu gösterdi..

Ana muhalefet lideri de Başbakan gibi korunmalı.. Hatta Meclis’te bulunan öteki partilerin liderleri de..

Dün Ana Muhalefet Lideri değil de Başbakan Artvin’e gitseydi ne tür önlemler alınacaktı?

Güvenliği nasıl sağlanacaktı?

Kaç polis kaç jandarma koruyacaktı?

Helikopter destekli yol kontrollü yapılacak mıydı? Güvenliğe çok daha fazla önem verilecek miydi?

Cevap evetse..

Soru şu...

Kılıçdaroğlu için neden aynı önlemler alınmadı?

Başbakan tabii çok önemli ama Ana Muhalefet Partisi Lideri de çok önemli..

Kılıçdaroğlu’na da Türkiye’ye de geçmiş olsun..

Güvenli bölge!..

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak.. Sınırın ötesinde güvenli bölge oluşturmak için tankıyla, zırhlı birlikleriyle Özel Kuvvetleriyle Suriye’ye girdi..

Cerablus’u IŞİD’den temizlendi..

Aynı temizlik 90 kilometrelik sınır bölgesi boyunca da yapılacak.. IŞİD güneye kovalanacak..

Amaç; güvenli bölge yaratmak..

*

Dün şu acı gerçekle yüzleştik..

Memleketin sadece güney doğusu değil, kuzey doğusu da güvensiz bölgeymiş..

Karadeniz’deki yollar da tehlikeliymiş..

PKK orada da ortaya çıktı..

Hem de Türkiye’yi karıştıracak suikast girişimiyle..

Artvin yollarlı da güvenli bölge olmalı!..