İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer aldı: TRT 2 geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planında 24 milyar liralık 454 eylemin tamamlanacağını duyurdu.100 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 454 kalem proje, Bakanlık ve Başkanlıklardan oluşan 23 başlık altında gruplandırıldı.

Cumhurbaşkanın açıkladığı eylem planı çerçevesinde kapatılan TRT 2 kanalının yeniden yayın hayatına başlaması da bulunuyor.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda TRT ile ilgili yer alan kısım şu şekilde:

TRT-01 TRT'nin hazırlanılan Stratejik Planı kapsamında yer alan hedeflere ulaşmasını sağlayacak organizasyon yapısının oluşturulması

TRT-02 Türkiye'de kültür - sanat ve bilim alanında referans niteliğinde yayıncı olacak TRT 2 Kanalı'nın yayına başlaması.

TRT-03 Türkiye'nin sesini Arapça konuşulan coğrafyaya daha da etkili duyurabilmek amacıyla TRT Arapça kanalının insanı merkeze alan, yenilenmiş içeriği ve yeni kimliği ile yayına geçmesi

TRT-04 TRT Belgesel kanalının, uluslararası düzeyde rekabet edebilir kalitede içeriklerle ve yeni yapısıyla yayın hayatına geçmesi