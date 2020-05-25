İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi

ABD'de bir yavru kedi iki yüzle doğdu. Yüzlerine Biscuits ve Gravy adı verilen kedi doğduktan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin Oregon eyaletindeki çiftlikte bir kedinin 6 yavrusu dünyaya geldi. Doğan yavrulardan birinin iki yüzü olduğu fark edildi.

Yavruları besleyen çiftlik sahiplerinin yüzlerine Biscuits ve Gravy adını verdiğini yavrunun iki burnu, dört gözü ve iki ağzı bulunuyordu.

Veterinerin doğumdan sonra yaptığı incelemelere göre kedinin iki yüzü olsa da tek beyninin olduğu ve bu nedenle yemek, miyavlamak gibi aktiviteleri iki yüzünden de yapabildiği ortaya çıktı.