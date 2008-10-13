İki yük treni çarpıştı

Bilecik Garı'na 2 kilometre mesafede meydana gelen kazada akaryakıt tankı taşıyan yük treni, arıza nedeniyle duran kömür yüklü trene çarptı. Kazada akaryakıt yüklü trenin 5 vagonu yoldan çıkmasıyla sızıntı meydana gelirken demiryolu ulaşıma kapandı. İstanbul’dan Ankara yönüne giden yolcu trenleri bekletildi, birçok yolcu otobüslerle gönderildi.



TÜPRAŞ’a ait mazot tanklarını taşıyan 13 bin 8 sefer sayılı yük treni, dün akşam Bilecik Garı’na yaklaşık 2 kilometre mesafede arıza nedeniyle duran 13 bin 3 sefer sayılı kömür taşıyan yük treninin vagonuna arkadan çarptı. Her iki makinist ile trenlerdeki görevlilerin yaralanmadığı kazada, ayaryakıt tankı taşıyan yük treninin 5 vagonunun raydan çıkmasıyla akaryakıt sızıntısı meydana geldi.



Kaza nedeniyle Bilecik-Adapazarı ve Bilecik-Eskişehir yönüne giden yolcu trenleri ara istasyonlarda bekletilmeye başlandı. Ormaneli İlçesi ile Vezirhan Beldesi'ndeki trenlerde bekletilen yolcular karşılıklı olarak otobüs ve minibüslerle taşınarak nakil ettirildi.



SEFERLERDEN BAZILARI DURDURULDU



Demiryolu hattının ulaşıma kapanması nedeniyle Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara arasındaki bazı yolcu tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.



Bilecik Gar Müdürlüğü yetkilileri dün gece bugün sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara yönünden gelen trenlerdeki yolcuların Bilecik Garından Osmaneli ilçesindeki tren istasyonuna, Osmaneli ilçesinden de Bilecik Garı’na otobüslerle taşındığını belirtti.



Bu yolcuların aktarma yapılan trenlerle gidecekleri yerlere gönderildiğini kaydeden yetkililer, “Şu an Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara arasındaki bazı yolcu trenlerinin seferleri durduruldu. Sadece Ankara’dan Boğaziçi Ekspresi’nin, İstanbul’dan da Doğu Ekspresi’nin yola çıktıklarını Bilecik’e öğle saatlerinde geleceklerini öğrendik. Bu trenlerdeki yolcuları yine başka trenlere aktaracağız. Yol açma çalışmaları ise halen sürüyor” dedi.





