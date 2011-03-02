İki yudum biraya 'sarhoşluk' cezası

T24 - Antalya'da açık alanda Akdeniz'e karşı bira içen iki gence, kanlarında 0.50 promilden daha düşük miktarda alkol çıkmasına rağmen 75'er lira 'sarhoşluk' cezası kesildi.





Geçtiğimiz cumartesi akşamı iki arkadaş 32 yaşındaki Zafer Ülker ve 36 yaşındaki Mahir Güven, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan amfitiyatroda bira içmeye indi.

Büfeden aldıkları birer biradan henüz iki yudum alan kişilerin yanına gelen polis, kimliklerini aldı.

O sırada tiyatroda bulunan yaklaşık 20 kişinin de kimlikleri toplandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları daha sonra ekip otosunun yanına çağırdıkları kişilere alkolmetre üfletmeye başladı.

Alkolmetreye üflemeyi reddedenler kan testi için hastaneye götürülürken, Güven'de 0.22 promil, arkadaşı Ülker'de ise 0.34 promil alkol çıktı.

Polis, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'Şarhoşluk' başlıklı 35'inci maddesinden gençlere işlem yaptı, kişi başı 75 TL ceza kesti.

Antalya'da iç mimar olarak görev yapan Zafer Ülker, ilgili maddenin sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişilere uygulandığını ve hatta söz konusu maddede alkolün etkisi geçene kadar kişinin gözetim altında tutulması gerektiğini kaydetti.

Zafer Ülker, "Böyle bir şeyle karşılaştığım için hala şoktayım. Araç kullanırken denetime girseydim 0.50 promile kadar hakkım olacaktı" dedi.

Ziraat mühendisi olan Mahir Güven ise "Artık yaşam alanlarının daraltıldığını hissediyorum" dedi.

Gençler, polisin kestiği cezaya karşı dava açmaya hazırlanıyor.