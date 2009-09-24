İki yolcu otobüsü devrildi: 82 yaralı

Ankara ve Bolu'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 82 kişi yaralandı.

Ankara:

Fethiye'den başkente gelen yolcu otobüsünün, Ankara'ya 26 kilometre kala devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YB 7265 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'ya 26 kilometre kala, Eskişehir Yolu'nun Yapracık mevkisinde şarampole devrildi.

Meyve bahçesine düşen ve ters dönen otobüsteki yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Bazıları itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, çok sayıda ambulansla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bolu:

TEM otoyolunda orta refüje devrilen yolcu otobüsünde bulunan 46 kişiden 42'si yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Süleyman Sırrı Aşıkkutlu yönetimindeki 34 JZB 61 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolu'nda, Bolu Doğu gişelerine 500 metre kala, bariyerlerine çarptığı orta refüje düştü.

Yan yatan araç, orta refüjdeki iki beton arasına sıkıştı. Kazada, otobüste bulunan 46 yolcudan 42'si yaralandı.

Yaralanan yolcular otobüsün camları ve tavanında bulunan havalandırma kapaklarını kırarak çıktı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerin yetkilileri bazı yolcuların hayati tehlikesinin olduğunu söyledi.

"Facia ucuz atlatıldı"

TEM otoyolunda bariyerlere çarparak orta refüj arasına sıkışan yolcu otobüsünün orta refüje düştüğü yerin yaklaşık yarım metre gerisinde, yüksekliği 20 metreyi bulan viyadük boşluğu bulunuyor.

Olay yerine gelen ve otobüsün kaza yaptığı yeri gören trafik ekipleri, otobüsün birkaç metre daha geriye düşmüş olması durumunda araçtaki yolculardan birçoğunun hayatını kaybedebileceğini, facianın ucuz atlatıldığını söyledi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.