"İki yıllık bir aradan sonra yayımlanan Express, zor günlerin dergisidir"

Yıllardır derginin kadrosunda yer alan Erdir Zat'ın deyimiyle 'zor günlerin dergisi' Express iki yıllık bir aradan sonra tekrar yayımlandı. 141 numaralı Şubat sayının kapağında şair Ergin Günçe’nin “Özgürlük ile pi sayısı arasında bir benzerlik var. İkisinin de elde edilmesi heyecana değil, hesaba dayanır. Her ikisi de ancak yaklaşık olarak elde edilebilir” sözüne istinaden dev bir pi sayısı, içerisinde ise iki mühim sanatçıyla, Nazım Dikbaş ve Canan’la geniş söyleşiler, mülteci meselesinden savaş ve ekolojiye kafa yorduğumuz konular hakkında yazılar, çeviriler ve eleştiri metinleri mevcut.

Kültür Servisi'nden Haziran Düzkan'ın söyleşisinde yeni Express'e dair soruları cevaplayan Erdir Zat derginin geçmişini değerledirirken "Express daima zor zamanların dergisi olmuştur. Yayın hayatına başladığımız 90’lar Türkiye’de adı konmamış bir içsavaşın yaşandığı, insan hakları krizinin en ağır şekilde hissedildiği, Kürt sorununun vahşetle çözülmeye çalışıldığı bir dönemdi. O zamanlar Express bütün varlığı olan sadık okur kitlesini orada koyduğu inatçı tavırla kazanmıştı. Susmamak gerekiyordu. Express arşivine baktığımızda Gezi’de geniş ifade alanları bulan bütün toplumsal hareketlerin nüvelerini görürüz. Aynı zamanda sol içinde daima toparlayıcı bir rolü olmuştur, bir örgüte veya siyasi harekete bağlı olmadan sol düşünce üretmeyi başarmış bir dergidir. Haziran seçimlerine giden süreçte Express çıksaydı ne fark ederdi diye sorulabilir. Ama bu soru kasımdan sonra geçerliliğini tamamen yitirdi. Express’in çıkması artık varoluşsal bir mesele" diye konuştu.

Zat, derginin yeni sayısını 'ısınma turu' olarak değerlendirirken "Okurdan alacağımız yanıt gelecekteki gelişmeleri belirleyecek. Kabaca yılda sekiz sayı gibi hedef belirledik, ama gene kesin bir periyodu yok. Bu bizi rahatlattı, çünkü periyot başka türlü bir külfet" dedi.

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