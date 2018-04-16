İki yıllık ABD tahvilleri 10 yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – ABD’de bugün açıklanacak perakende satışlar ve Empire State İmalat Endeksi verileri öncesinde iki yıllık ABD tahvilleri Suriye’ye ilişkin jeopolitik gerilime rağmen 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

CNBC’deki habere göre iki yıllık ABD tahvili getirileri yüzde 2.386 düzeyine çıkarak Ağustos 2008’den bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. On yıllık ABD tahvillerinin getirisi ise yüzde 2.86 ile üç haftanın zirvesine yükseldi. Getiriler tahvil fiyatlarıyla ters orantılı hareket ediyor.

ABD tahvillerinde iki yıllık tahvil getirileri, on yıllık tahvil getirilerine yaklaştığında – piyasa katılımcıları bunu getiri eğrisinin düzleşmesi de diyor – ufukta bir ekonomik krizin olacağına dair endişeler artıyor. Kısa vadeli tahvil getirilerinin artması enflasyon ve faiz oranlarının bir süre daha düşük kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Yatırım danışmanlık şirketi Hermes Investment Management EO’su Saker Nusseibeh, bu hareketin tersine döneceğini öngördü ve “Getiri eğirişinde bir dikleşme beklemeliyiz. ABD ekonomisinin bir krize gireceğini düşünmüyoruz” dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Şubat ayında bankanın faiz artırarak ekonominin aşırı ısınmasını önleyeceğini belirtmişti. Piyasalar Fed’in bu yıl üç kez faiz artırmasını ve ikinci faiz artışının Haziran’da olmasını bekliyor.