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İki yılın bilançosu: 10 ilde 218 kez sokağa çıkma yasağı

"En az 1 milyon 809 bin kişi başta en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilerek bu yasaklardan etkilenmiştir"

04 Haziran 2017 15:44

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV), 16 Ağustos 2015-1 Haziran 2017 tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasaklarının bilançosunu raporlaştırdı. Rapora göre, 10 il ve 43 ilçede 218 kez yasak ilan edildi.

Yasaklarda listenin başında Diyarbakır yer alıyor. Rapora göre Diyarbakır’da 127 kez yasak ilan edildi. 

Raporda Mardin’de 32,  Hakkari’de 20, Şırnak’ta 13, Bitlis’te 8, Bingöl’de 5, Dersim’de 5, Elazığ’da 1 kez yasak ilan edildiği belirtildi.

"2 milyona yakın kişinin temel yaşam hakkı ihlal edildi"

Raporda yaşam hakkı ihlallerine ilişkin olarak da şu ifadeler yer aldı:

"Yasaklar başlamadan önceki 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en az 1 milyon 809 bin kişi başta en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilerek bu yasaklardan etkilenmiştir."

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