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İki yıldır yapılan Soma Mitingi'ne izin verilmedi!

"Devlet erkanının anma yapması için ailelerin taleplerini dile getireceği bir miting engellenemez"

09 Mayıs 2017 15:24

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üçüncü yıldönümünde Sosyal Haklar Derneği (SHD) ile ölen işçilerin aileleri tarafından yapılmak istenen mitinge izin verilmedi.

SHD Genel Sekreteri Can Atalay, mitingin iki yıldır düzenlendiğini belirterek "Devlet erkanının anma yapması için ailelerin taleplerini dile getireceği bir miting engellenemez" dedi. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, SHD Ege Bölge Temsilciliği, Soma katliamının yıldönümünde Cengiz Topel Meydanı’nda mitingi düzenlemek için kaymakamlığa başvurdu.

Önceki iki yıl aynı alanda miting organize eden SHD’nin başvurusu, dün Kaymakam Ahmet Altıntaş tarafından reddedildi. Red gerekçesinde, ilçede İstasyon Meydanı ve Köylü Garajı’nda miting yapılabileceği, Cengiz Topel Meydanı’nın izinli alanlar arasında yer almadığı ifade edildi. Ayrıca 13 Mayıs günü Manisa Valiliği, Soma Belediyesi ve maden şehidi yakınları tarafından Maden Şehitlerini Anma Programı yapılacağı anlatıldı. Bu iki nedenle mitinge izin verilmedi.

SHD Genel Sekreteri Can Atalay, ilçede başka miting organizasyonunun planlanmadığını belirterek, "Devlet erkanının anma yapması için ailelerin taleplerini dile getireceği bir miting engellenemez" dedi. Mitingin düzenleyicileri arasında, faciada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak, Erdoğan Köse’nin eşi Gülfidan Köse, Sezai Kılınç’ın babası Tahir Kılınç ve Kader Yıldırım’ın kardeşi İlknur Kiriş de yer alıyor.  

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Can AtalaySomamaden faciasıSosyal Haklar DerneğiSHDAhmet Altıntaş

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