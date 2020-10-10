İki yıldır kayıp olan model gecekondu mahallesinde bulundu

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Morro do Cantagalo gecekondu mahallesinde bir kadının bilincini kaybetmiş şekilde sokaklarda dolaştığı şeklindeki ihbarın ardından iki yıllık bir kayıp hikayesi çıktı.

6 Ekim'de yapılan ihbarı değerlendiren polis, birkaç saat sonra söz konusu kadını perişan bir halde buldu. Kadının yanındaki çantasında bulunan evraklar iki yıldır kayıp olan model Eloisa Fontes olduğunu gösteriyordu.

Çantadaki ajans sözleşmeleri ve fotoğraflardan Fontes olduğu anlaşılan kadın önce karakola ardından hastaneye götürüldü. Bilinci yerinde olmayan Fontes tedavi altına alındı. Genç kadın 2014-16 yılları arasında Rus model Andre Birleanu ile evli kalmıştı. Bu evlilikten doğan yedi yaşındaki kızının velayeti ise babada bulunuyor.