İki yıldır Çin'de tutuklu olan Kanadalılar Koronavirüs'ü öğrendi: Zombi kıyamet filmine benziyor

Çin'de yaklaşık iki yıldır hapiste tutulan iki Kanadalıdan birinin, dün gerçekleştiği sanal görüşme sırasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin boyutları hakkında ilk kez bilgi sahibi olduğu öğrenildi. Hapiste izole bir şekilde tutulan Kanadalının eşi "Covid-19 panemisinin detaylarını öğrenince çok şaşırdı, 'zombi kıyamet filmine benzetti' dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'de 'casusluk' suçlaması nedeniyle 2018'de beri tutulan iki Kanadalı için diplomatik kanallar üzerinden bir sanal görüşme ayarlandı. Kanada, Michael Kovrig ve Michael Spavor ile Ocak ayından bu yana ilk iletişimin kurulduğunu açıkladı.

Michael Kovrig'in eşi, Michael'ın aylar süren 'aşırı izolasyondan' sonra dışarıdan haber aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kovrig'in enerjisini hiç kaybetmediğini söyleyen eşi "Covid-19 pandemisinin detaylarını öğrenince çok şaşırdı ve her şeyin 'zombi kıyamet filmine' benzediğini söyledi" dedi.

Kanada, iki vatandaşını eve döndürmek için gerekli adımların atıldığı açıklamasını yaptı.

Kanada vatandaşı iki kişinin tutuklanmasının nedeni olarak geçen yıl Kanada'da Huawei'nin üst düzey yöneticisinin tutuklanması olarak görülüyor.