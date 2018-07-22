İki yıldır cezaevinde bulunan gazeteci Ataman: Başvurumdan iki buçuk ay sonra kaldırıldığım revirde, doktor bağırsaklarımın iflas ettiğini söyledi

2 iki aşkın süredir tutuklu bulunan KHK'la kapatılan Dicle Haber Ajans'ı muhabiri Ziya Ataman, cezaevindeki yemeklerden bağırsaklarının iflas ettiği söyledi. Başvuruda bulunduktan iki ay sonra hastaneye götürüldüğünü belirten Ataman, "İlaç yazıp böylece üstünü kapatmak istediler" dedi.

11 Nisan 2016 tarihinde tutuklanan Ataman cezaevinde yaşadıklarını Mezopotamya Ajansı'nda gönderdiği mektupla anlattı.

Haber takibi sırasında gözaltına alınıp bir gün sonra tutuklandığını ifade eden Ataman, “Tutuklanmam çok acayip oldu. Savcı adli kontrol şartı ile beni bırakmak isterken kapıdan beliren istihbarattan 3 kişi mahkemeye sevk edip tutuklanmamı istedi. Adli kontrol şartı verdikten sonra birden karar değiştirmelerindeki sebebin ne olduğunu söylediğimde ise cevabı alamadım. Mahkemede ise hakime bu durumu izah etmeme rağmen duymazlıktan geldi. Ve sonuçta mahkeme heyeti ile karşı karşıya bıraktılar” dedi.

"Bağırsaklarım bozuldu"

Cezaevinde yaşanan birçok olumsuzluktan dolayı mide ve bağırsaklarında sıkıntılar oluşmaya başladığını söyleyen Ataman, “Elbet bunu sadece yaşadığım sıkıntılara bağlayamam. Bunda yemeklerin etkisi de var. Başvurumdan 2 buçuk ay sonra kaldırıldığım revirde doktor bağırsaklarımın iflas ettiğini söyledi. Ve basında haberim çıkana kadar da beni hastaneye sevk etmediler. Haberim çıktığı günün ertesi sabahında beni merkezdeki araştırma hastanesine götürdüler. Ama sadece kan örneğimi alıp gönderdiler. İlaç yazıp böylece üstünü kapatmak istediler. Ben de ilaçlara bağlı olarak yaşamımı idame ettiriyorum. Olumsuz başka yanları da oluşan sancıdan dolayı günlerce uykusuz kalmam ve sonucunda da uykusuzluğun yarattığı unutkanlık oluştu bende. Telefonuma çıkan yeğenimi tanımama rağmen ismini bir türlü aklıma gelmiyor. Bu yaşananlar beni çok etkiledi. Arkadaşlarımın desteğiyle şu an iyiyim” diye yazdı.