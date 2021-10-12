İki yıldır boynunda araba lastiğiyle geziyordu; Colorado'nun ünlü geyiği 4. denemede kurtarıldı

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ABD'nin Colorado eyaletindeki vahşi yaşam yetkilileri, iki sene boyunca doğada boynuna araba lastiği takılmış bir şekilde gezen Kanada geyiğinin sonunda kurtarıldığını duyurdu.

Dört buçuk yaşında olan ve 270 kilo ağırlığında olan geyik cumartesi gecesi Denver'in güneybatısındaki Pine Junction'da görüldükten sonra Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri tarafından bayıltıldı. Bu yetkililerin son bir haftada geyiğin boynundan lastiği çıkarmak için yaptığı 4. denemeydi.

Yetkililer, lastiği kesmeyi başaramadıkları için geyiğin boynuzlarının bir bölümünün kesildiğini, ancak lastiğin sonunda çıkarılabildiğini bildirdi.

Yetkililere göre geyik, lastiğin çıkarılmasıyla 16 kilo yükten kurtarılmış oldu.

Geyik, ilk olarak 2019 yılında parklarda nüfus sayımı yapılırken fark edilmişti.