İki yılda iki katına çıktı: Her gün 60 motosiklet kazası yaşanıyor!

Motosikletine bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz’in ölümünün ardından gündeme motosiklet kazaları geldi. Her gün ortalama 60 motosiklet kazası yaşanıyor, yüzde 30’u ölümle sonuçlanıyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; rakamlara bakıldığında geçen yıl Türkiye'de 225 bin motosiklet satıldı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında arttı. Türkiye’de toplam motosiklet sayısı ise 4 milyonu geçti. Bu rakam ile Türkiye, Avrupa’da en çok motosiklet kullanan 4’üncü ülke oldu.

Motosiklet sayısı ile birlikte kazalarda da artış yaşandı. 2021 yılında toplam 150 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazaların yüzde 15’i motosiklet ile yapıldı. Bu da yılda 22 bin motosiklet kazası anlamına geliyor. Her gün 60 motosiklet kaza yapıyor. 2020 yılında bu sayı 10 bin civarındaydı. Yani iki yılda iki kat artış gerçekleşti.

Motosiklet kazalarında ölüm oranı ise yüzde 30’lara yükseldi. Bu rakam, Avrupa ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa’da hem motosiklet hem de otomobil kazaları Türkiye’ye göre daha düşük. Motosiklet kazalarının başında, yüz 40 ile otomobil çarpması geliyor. Bunun dışındaki nedenler yol kusurları, trafik kuralları ihlali, alkollü ve hızlı kullanmak olarak devam ediyor.