İki yılda bir Dünya Kupası fikri, kulüplere senelik 8 milyar euro kaybettirebilir

FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı hazırlanan raporda, tasarının kabul edilmesi durumunda kulüplerin elde edeceği zarara dikkat çekildi.

FIFA iki yılda bir Dünya Kupası fikrini tartışıyor ancak bu durum yerel futbola ve kulüplere büyük maddi zararlar getirebilir.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasına ilişkin görüşüldüğünü dile getirmişti. Arsenal'ın eski menajeri ve FIFA'nın küresel gelişim direktörü Arsene Wenger ise son dönemde sık sık bu fikri savunurken yeni bir takvim önermişti.

Ancak UEFA başta olmak üzere Premier Lig, La Liga ve Serie A bu fikre karşı çıkıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin iki yılda bir düzenlenecek turnuvanın Dünya Kupası'nın değerini düşüreceğini savunurken diğer turnuvaları da olumsuz etkileyeceğini belirtmiş ve boykot tehdidinde bulunmuştu.

Yıllık 8 milyar euro'luk kayıp

KPMG ve FTI Delta Partners'ın hazırladığı rapora göre, iki yılda bir Dünya Kupası fikrinin hayata geçirilmesi durumunda kulüp gelirlerinin azalması öngörülüyor. Ayrıca bu durumda izleyicinin futbola olan ilgisinin de azalacağı belirtildi.

Rapora göre FIFA'nın fikri gerçekleşirse UEFA ve kulüp futbolunun yıllık gelirinde 8 milyar euroya kadar zarar bekleniyor.

En büyük zararın TV gelirlerinden olması beklenirken Dünya Kupası için kulüp futbolunda liglerdeki takımların ve maç sayısının azaltılması, maçların hafta içi oynanması gibi kriterlerle kulüplerin ciddi zarara uğrayacağı savunuldu.

Enders Analiz'in kıdemli analisti François Godard da riskin altını çizdi. Godard, "Endişem, talebin bir anda çökmesi. Ulusal ligleri zayıflatırsanız ani bir dramatik düşül riski çok büyük. Maçları hafta sonundan hafta arasına kaydırmak ve sezonu genel olarak kısaltmak temel ürünü zayıflatır" dedi.

FIFA, 2018 Dünya Kupası'ndan 5.37 milyar dolar gelir elde etmişti. UEFA'nın yalnızca bu sezon turnuvalardan elde edeceği toplam gelirin 4 milyar dolar seviyesinde olacağı belirtildi.