İki yılda 705 rezidans, 72 AVM; işte İstanbul'un inşaat haritası

İstanbul'das son iki yılda inşaatı biten ve devam eden rezidans sayısı 705, AVM sayısı 72 oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 90’lara çıktı. 95 km uzunluğundaki E-5 hattında biten ve yapımı devam eden 76 lüks rezidans bulunuyor. Adeta güneşe kapanan yolda 25 büyük AVM yer alıyor. Tahminlere göre, trafiğe 2 yılda 500 bin araç çıkacak. Kuzey ormanlarının imara açılması halinde İstanbul’un nüfusuna 7.5 milyon ekleneceği iddia ediliyor.

Yeni Hayat'tan Çağlar Avcı'nın haberine göre, TEM üzerinde son iki yılda biten ya da tamamlanan rezidans sayısı 45. Hat üzerinde 6 büyük AVM de bulunuyor. TEM’deki yapılaşmayla Avrupa yakasına 500 bin nüfus eklenecek. Ataköy-Zeytinburnu Sahil Yolu ve Basınekspres güzergahında ise 30 lüks konut ve rezidans inşaatı devam ediyor. 120 AVM’nin bulunduğu şehirde son iki yılda biten ve inşaata başlanılan AVM sayısı 72.

'İstanbul’un kuzeyine 7.5 milyon nüfus' iddiası

İstanbul’un kuzeyinin yapılaşmaya açılması halinde 7.5 milyon nüfus ve 350 milyar dolarlık rant oluşması bekleniyor. Bu bölgede İstanbul’un orman alanlarının yüzde 46’sı, özel ormanlarının yüzde 34’ü, 2B alanlarının yüzde 38’i ve tarım alanlarının yüzde 43’ü bulunuyor. İstanbul’un 7 su kaynağı da burada.

İstanbul’da son dönemde tamamlanan ve inşaatı devam eden lüks konut-rezidans sayısı bin 400. Bunların 705’ini rezidanslar oluşturuyor. Rezidanslar Beylikdüzü, Esenyurt, Bakırköy, Küçükçekmece, Ataşehir ve Kartal’da artıyor.

'Eşik geçildi, felaketler bizi bekliyor'

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, “Şehirde olmaz denen şeyler olur hale getirildi. Kamu denetimi söz konusu değil. Bu durum olası deprem ve sel felaketlerinde ciddi insan ve ekonomik kayıplara neden olacak. Plansız yapılaşma şehrin yaşam kalitesi tamamen ortadan kaldırdı. İstanbul’un yaşanılır hale gelmesi için kamu tedbirlerine ve rehabilitasyona ihtiyaç var. Bugünkü anlayışla bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Eşik geçildi, bizleri çok daha büyük felaketler bekliyor" dedi.