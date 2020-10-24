"İki yılda 258 bisikletçi öldü, 258'inde de sürücüler haklı çıktı"

Gazete Duvar'dangöre Türkiye genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte trafikte yaşanan kazalarda da artış yaşandı. Son iki yılda trafik kazalarında ölen bisikletli sayısı 258’e ulaştı. Kazaların tamamının araç sürücülerinin, bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğine dikkat çeken Bisikletli Yaşam Platformu, kazalara dur demek için tüm bakanlıklara çağrı yaptı. Son bir ayda 11 kişinin öldüğü kazaların sonuncusunda, İzmir'in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı Sporcusu 32 yaşındaki Zeynep Aslan, ters yönden gelen bir kamyon tarafından ezilmişti.

"258 kazada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı"

Bisikletli Yaşam Platformu adına konuşan Mustafa Karakuş, ölümlerin tamamının emniyet şeridindeki bisikletlilere arkadan çarpılması sonucu olduğunu vurguladı. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız ve dikkatsiz olduğunu belirten Karakuş, "Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü birçok kaza motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor. Kaza sonrası ise beyanlar hep 'Görmedim’ ya da ‘Yolun ortasından gidiyordu' diye oluyor. 258 kazada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı. Yani bisikletli biçin ölüm göz göre göre geliyor.” dedi.

Bakanlıklara ve yerel yönetimlere çağrı

Kaza sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmesi gerektiğini ve bisikletli yaşamın gelişmesi için tedbir, denetim ve eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade eden Karakuş, "Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalı. Güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli" diye konuştu.

Tüm Türkiye'de eylem

Bisiklet sürücüleri ölümlere dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek için yarın tüm Türkiye’de aynı anda eylem yapacak. Saat 14.00’da başlayacak eylemlerin illere göre yerleri şöyle:

Adana, Kadirli, Hemite, 14:00 Bölgesel Bisikletçiler Buluşması

Ankara, Çankaya 30 Ağustos Zafer Parkı, 14:30 Abidosd ve Umutasesol Grubu

Bartın Merkez Cumhuriyet Meydanı, 13:30, Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği

Diyarbakır Merkez Kent Meydanı, 14:00, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü

Eskişehir Merkez Köprübaşı (Basın açıklaması), 14:00, ESKİŞEHİR BİSİKLET DERNEĞİ VELESBİD

İstanbul, Kadıköy, Kalamış Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi , 14:00, Engelsiz Pedal Derneği

İzmir, Karşıyaka Demokrasi Meydanı, 14:00, İzmir Bisiklet Grupları

İzmir, Bergama, Bayraklı Park, 14:00, Bisikletliler Derneği Bergama Temsilciliği

Kırklareli Merkez Karahıdır Korusu, 14:00, Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilciliği

Kocaeli, İzmit Saat Kulesi, 14:00, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (KOBİDOS)

Muğla Merkez Kışla Parkı, 14:00, Morpedal Kadın Bisiklet Derneği

Urfa Merkez, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Önü, 13:30 Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği