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İki yıl önce yıkılan İSKİ binasını yerine yapılacak proje netleşti; altı otopark, üstü park

Aksaray'a yapılacak projenin 400 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor

03 Şubat 2018 22:05

İSKİ’nin Aksaray’daki eski binasının yerine yapılacak Zeminaltı Katlı Otopark Projesi 2 yılın sonunda hayata geçiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), söz konusu alanda yapılacak bina inşaatı için ihale duyurusu yaptı. İBB Yapı Müdürlüğü tarafından “Fatih İlçesi, eski İSKİ Binası Yeri Zeminoltu Otapark ve Düzenleme İnşaatı Yapım İşi” adı altında 19 Şubat 2018 tarihinde, açık ihale yöntemiyle yapılacak ihalenin şartnamesine göre, inşaatın büyüklüğü 13 bin 560 metrekare olacak. 

Projeye göre zemin altında yaklaşık 350 araçlık 3 katlı otopark olacak. Zemin üstü de yeşil alan olarak kullanılacak. Ayrıca bir süs havuzu ve kenarında vatandaşların oturup zaman geçirebileceği bir de kafe olacak. Projeye, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanıp, 400 gün içinde bitirilecek.

 

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