İki yıl önce ölen iki işçi için savcı dava açmayı unutmuş

İstanbul'da İki yıl önce meydana gelen ve iki işçinin çamurun altında kalarak can verdiği olayda savcı sanıklar hakkında 22.5'ar yıl hapis istedi. Ancak savcı, davayı açmayı unuttu.

İstanbul'da, 2 yıl önce çamur altında kalan 2 işçinin öldüğü davada kusurluya 22.5 yıl isteyen savcı, dava açmayı unuttu. İstanbul Sultangazi’de faaliyet gösteren ‘Has Beton’ adlı taşocağında 29 Haziran 2015’te yaşanan toprak kaymasında, kepçe operatörü Süleyman Akay ve kamyon şoförü Erdem Çelikmen tonlarca balçığın altında kalarak hayatını kaybetti. Patron Hızır Kaptan ile şirket yöneticisi Nurettin Bardak ve Necdet Türen’in yeterli denetim yaptırmadığı, hafriyat alanlarını dayanıklı inşa etmediği, yağışlı havalarda iş makinelerini çalıştırdığı ifade edildi.

İSKİ'nin de suçlu olduğu tespit edildi

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) 2012’de Cebeci’deki 15 taşocağına gönderdiği yazıda ‘Yeniden Yapılandırma Projesi’ yapılmasını istediği halde projenin hayata geçmediği belirlendi. İSKİ’nin ise “Atık suların taşocağına akmasını önleyecek tedbirler almaması” nedeniyle suçlu olduğu tespit edildi. Hazır Kaptan ve üç yöneticisi ile MİGEM’den 6 ve İSKİ’den 1 kişiye ‘bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3’ten 22.5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı

Dava açıldıktan sonra hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, iş güvenlik uzmanı Tolga Çakır’ın “Çamuru risk olarak görmesine rağmen çalışmaya devam ettik” dediği, gerekli tedbirleri almadığı ve SGK’ya bildirimde bulunmadığı belirlendi. Yağcı 8 Şubat 2016 ve 29 Ağustos 2016 tarihli iki bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı. Davanın 6 Haziran 2017’da görülen duruşmasında savcılık, bilirkişi raporları ışığında Hızır Kaptan, Nurettin Bardak ve Necdet Türe ile Tolga Yağcı için “bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İSKİ de sanık oldu

Kararın açıklanması için 4 Temmuz’a gün verildi. O duruşmada, Yağcı için bugüne kadar hiç dava açılmadığı ortaya çıktı. Savcı Abdulmelek Peker, duruşma tutanağına “Mütalaamızla cezalandırılması talep edilen Tolga Yağcı hakkında açılan bir kamu davasının bulunmadığı” ifadelerini yazdırdı. Savcı Peker, Çakır’a dava açmak için süre istedi. Bir sonraki duruşma 3 Ekim’de görülecek.