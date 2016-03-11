İki yıl önce 'ölen' eşi, televizyon programına katıldı!

Fas'ın Kazablanka kentinde Abragh Mohamed adlı bir kişi, iki yıl önce trafik kazası sonucu 'hayatını kaybeden' eşinin televizyon programına çıktığını duyunca şoke oldu.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre; Mohamed, eşini bir trafik kazasında yitirdi. Doktorlar, ağır yaralanan kadının öldüğünü söyledi. Bunun üzerine Faslı adam, eşini toprağa verdi.

Bu trajik olaydan iki yıl sonra Mohamed'in akrabaları, Fas'ta oldukça popüler olan ve sevdiklerini arayan insanları birleştiren 'Al Mujtafun' (Kaybolanlar) adlı reality show programını izliyordu.

O sırada yayına bir kadın bağlandı ve eşini kaybettiğini söyleyerek, isim ve telefon numarası verdi.

Mohamed o sırada programı izlemiyordu ancak aile üyeleri, iki yıl önce ölen akrabalarının telefonunu duyunca şoke oldular. Akabinde haberi hemen Mohamed'e verdiler.