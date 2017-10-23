T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki yıl önce kaybolan gazeteci geri döndü

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Hindistan'da iki yıl önce bilinmeyen bir nedenle kaybolan gazeteci kadın, ailesine geri döndü

23 Ekim 2017 18:26

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Hindistan\'da iki yıl önce bilinmeyen bir nedenle kaybolan gazeteci kadın, ailesine geri döndü.
Özel bir televizyon kanalına bağlı olarak çalışan Zeenat Shahzadi, 2015 yılında 19 Ağustos günü, iş çıkışı bir auto-rickshaw ile evine giderken kayıplara karışmıştı.
Tanıkların ifadesine göre, Shahzadi\'nin aracının önünü kesen iki araba dolusu silahlı saldırgan, gazeteci kadını kaçırıp gözden kaybolmuştu.
Kaçırıldığından beri ailesinin zihinsel ve psikolojik olarak büyük sıkıntılar çektiği ve ablasının kaçırılmasının ardından Shahzadi\'nin küçük kardeşi Saddam Hussain\'in intihar ettiği belirtildi.
Polis, kaçırıldıktan iki yıl sonra Pakistan-Afganistan sınırında ortaya çıkan Zeenat Shahzadi\'nin, şu an güvenli bir şekilde ailesinin yanında olduğunu açıkladı.
Açıklamada, Shahzadi\'nin ailesinin bir açıklama yapmadığı söylenirken, gazetecinin kaçırılması ve kurtarılması ile ilgili detayların yakında gün yüzüne çıkacağı belirtildi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçEkim DHAHindistanZeenat ShahzadiAğustosTanıklarınShahzadiKaçırıldığındanSaddam HussainPolisPakistanAfganistanAçıklamada ShahzadiFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24