T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki yıl 'FETÖ'den hapis yattı, El Bab'da yaralandı; Yarbay Merdin Kışkan yaşananları anlattı

“Bir an önce El Bab’a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum”

25 Aralık 2016 17:04

'FETÖ/PDY'nin kumpası sonucu askeri casusluk davasında 2 yıl hapis yattıktan sonra görevlendirildiği El Bab'da yaralanan Yarbay Merdin Kışkan, “Bir an önce El Bab’a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum” diyerek çatışma günü yaşanları anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, El Bab'da geçen çarşamba 16 askerin şehit düştüğü çatışmalarda yaralanan tabur komutanı Kışkan (43), kendisini ziyaret eden emekli kurmay Albay Mustafa Önsel'e "Moralim çok iyi. Bir an önce El Bab'a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum" dedi.

Çatışma gününü anlatan Kışkan "DEAŞ, Suriye'nin diğer kentlerinden püskürtülmesinden sonra tüm Rakka ve El Bab'a yığınak yaptı. Bu iki şehirde tüneller, bombalı tuzaklar ve mayınlarla şehrin tamamını korumaya almışlar. Akil Dağı'nı ele geçirmek El Bab için kritik bir yerdi. Üs olarak kullandıkları hastane çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı. Bir an önce ayağa kalkıp, tekrar cepheye arkadaşlarımla birlikte DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesi için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu. 

 

ETİKETLER

DEAŞEl BabYarbayMerdin KışkanDEAŞFETÖanlattıçatışmaMustafa Önsel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24