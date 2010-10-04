-İKİ YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR TBMM (A.A) - 04.10.2010 - İzmir ve Trabzon'da iki yeni vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, İzmir'de, Türkiye Tabipler Vakfı tarafından, ''Şifa Üniversitesi'' adı altında vakıf üniversitesi kurulacak. Söz konusu üniversite Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak. Trabzon'da ise Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından ''Avraysa Üniversitesi'' adı altında vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversitede; Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri bulunacak.