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Yaşam

İki yeni vakıf üniversitesi kuruluyor

Hükümet iki yeni vakıf üniversitesi daha kurulmasını öngören kanun tasarısını Meclis Başkanlığı’na sundu.

16 Ekim 2008 03:00

Hükümet iki yeni vakıf üniversitesi daha kurulmasını öngören kanun tasarısını Meclis Başkanlığı’na sundu. 

Hükümet, Gaziantep İpek Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Zirve Üniversitesi adıyla, İstanbul’da da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından Yeni Yüzyıl Üniversitesi adıyla iki yeni vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısını Meclis Başkanlığı’na gönderdi.

Tasarıyla, Gaziantep’te İpek Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Zirve Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor. Üniversite bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü olacak. Tasarıya göre, İstanbul’da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından da Yeni Yüzyıl Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, Tıp, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, İletişim Fakülteleri ile İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden oluşacak.






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