İki yeni KHK: Emniyet, TSK ve kamuda 2000'den fazla ihraç, 38 bin tahliye

Darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kamudan 2000'den fazla çalışan ve ordu mensubu ihraç edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye edileceğini duyurdu.

Resmi gazetede yayımlanan 670 ve 671 sayılı OHAL kararnamelerinde, emniyette 2360, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) 196 çalışanın ihraç edildiği, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da görevlerine son verilenler olduğu belirtildi.

Yeni kararnameye göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) da kapatıldı.

TSK'dan 136 subay, astsubay, uzman çavuşun, Hava Kuvvetleri'nden 24, Deniz Kuvvetleri'nden 6 subayın, Sahil Güvenlik'ten 24 kişinin ihraç edildiği duyuruldu.

2010 yılında yapılan KPSS'ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilişkin alınan karar da şöyle:

"10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavında genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam eder."

"Ancak sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı bir şekilde sınav öncesinde ya da sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilir."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Pazartesi günkü açıklamasında "2010 KPSS'de soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler, devlet memuriyetinden ihraç edileceklerdir" açıklaması yapmıştı.

Darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gözaltına alınanlar ve tutuklananlarla oluşan pilot açığının da, daha önce ordudan atılan pilotların başvurularının uygun görülmesi halinde TSK'ya geri alınarak kapatılacağı belirtildi.

Yeni kararnameye göre Genelkurmay Başkanı'nı da Cumhurbaşkanı tarafından orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine atanacak.

OHAL boyunca şüphelilerin ifadeleri alınabilecek, görevden alınanlar unvan ve meslek haklarını kullanamayacak, GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlanacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Twitter hesabından, 671 sayılı KHK ile Ceza ve Güvenlik Tebdirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, denetimli serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye edileceğini duyurdu.