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Kültür-Sanat

İki yeni Harry Potter kitabı geliyor

Yeni kitaplar 20 Ekim'de satışa çıkacak

21 Temmuz 2017 15:20

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk yayımlanışının yirminci yılında serinin yayıncısı Bloomsbury, iki yeni Harry Potter kitabının yolda olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre iki yeni Harry Potter kitabı hikayenin kahramanlarına ait yeni öyküler olmayacak, fakat Rowling'in yarattığı büyülü evrene açıklamalar getirecek. Kitaplar Harry Potter'ın yirminci yılı şerefine British Library tarafından düzenlenecek olan sergiye paralel olarak yayımlanacak.

Harry Potter: A History of Magic başlığını taşıyan kitap Hogwarts'ta verilen eğitim hakkında bilgiler içerirken, Harry Potter, A Journey Through a History of Magic adını taşıyan diğer kitap ise Rowling'in kurguladığı evrenin tarihi ve mitolojik temellerine iniyor ve Rowling'in kişisel çizimleri ve notlarının yanı sıra Jim Kay'in illüstrasyonlarını ve eğlenceli iksir ve görünmez mürekkep tariflerini de içeriyor.

Harry Potter: A History of Magic ve Harry Potter, A Journey Through a History of Magic 20 Ekim'de satışa çıkacak.

 

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