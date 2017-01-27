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İki yeni büyükelçi ataması yapıldı, atamalardan biri bakanlık tarihinde ilk...

Fikret Özer, Dışişleri Bakanlığı'na idari memur olarak girmişti

27 Ocak 2017 18:39

Türkiye Katar ve Güney Afrika'daki büyükelçilerini değiştirdi. Bu ülkelerde görevli büyükelçiler merkeze çekilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer Katar'a, merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen Güney Afrika'ya büyükelçi atandı. Dışişleri Bakanlığı'na idari memur olarak giren Özer'in ataması bir 'ilk' özelliği taşıyor. 

İdari memurlar, AKP iktidarına kadar, diplomatik görevlere gelemiyorlar, başkonsolos ve büyükelçi olamıyorlardı.Kuralın değiştirilmesiyle birlikte, içlerinden tahsil durumu buna müsait ve lâyık olduğunu üstlendikleri görevlerde ispat etmiş olanlar artık diplomatik görevlere de atanabiliyorlar.

Bakanlığın 30 Kasım tarihli yazısı üzerine 12 Aralık tarihinde alınan karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener merkezde görevlendirildi.Merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkezde görevlendirilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ise Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edildi.

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