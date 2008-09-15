İki yeni albüm

Üç yıl aradan sonra 2008 yılının Haziran ayında çıkan "Deniz Yıldızı" albümü ile yeni eserleri dinleme fırsatı bulan Sezen Aksu sevenleri, önceki albümlerin yeniden yayınlandığı 'Sezen Aksu Kaybolmayan Yıllar Arşiv Serisi'yle de eski ve bilinen albümleri de arşivlerine dâhil edebiliyor. Son olarak bu seriye, "Düğün&Cenaze" ve "Düş Bahçeleri" albümleri de katıldı.



"Düş Bahçeleri"nin 1996 ve "Düğün&Cenaze"nin de 1997 yıllarında yayınlandığındaki orijinal kayıtları korunarak yeniden satışa sunulan albümler, seri kapsamındaki diğer albümler gibi yeni kartonet tasarımları ve içlerinde yer alan bilgi kitapçığı ile tam bir arşiv niteliğini taşıyor.

