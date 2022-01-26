İki yaşındaki çocuk telefondan bin 800 dolarlık alışveriş yaptı

ABD'de iki yaşında bir çocuk, annesinin telefonuyla oynarken bin 800 dolarlık alışveriş yaptı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 22 aylık Ayaansh, anne Madhu Kumar'ın çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın aldı.

Washington Post'taki habere göre, Kumar ailesinin evine henüz sipariş edilmemiş mobilya ürünlerinin gelmesinin ardından Pramod ve Mahdu Kumar çifti, ürünlerin, Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

800 dolarlık mobilya aldı

Baba Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, Ayaansh'ın annesinin telefonuyla oynarken sepetteki çoğu sandalye olmak üzere bin 800 dolarlık mobilya ürününü onayladığını ve satın aldığını belirterek Ayaansh'ın böyle bir şey yaptığına inanamadıklarını söyledi.