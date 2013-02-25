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Yaşam

İki yaşındaki çocuğun burnundan tel, kağıt, fıstık kabuğu çıktı!

Nizip ilçesinde oturan Cevher Almaz, 2 yaşındaki kızı Ayşenur Almaz'ı nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye götürdü. Yapılan muayenede küçük kızın burnunda bazı cisimler tespit edildi

25 Şubat 2013 19:00


Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürülen 2 yaşındaki çocuğun burnundan tel, Antep fıstığı kabuğu ve kağıt parçaları ameliyatla çıkartıldı.

Nizip ilçesinde oturan Cevher Almaz, 2 yaşındaki kızı Ayşenur Almaz'ı nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye götürdü. Yapılan muayenede küçük kızın burnunda bazı cisimler tespit edildi.

Tedavi altına alınan 2 yaşındaki kız çocuğunun burnundaki tel, Antep fıstığı kabuğu ve kağıt parçaları ameliyatla çıkartıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Halil İbrahim Baysöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları kontrolde Ayşenur Almaz'ın burnunda bazı cisimler tespit ettiklerini belirtti. Operasyonun başarılı geçtiğini anımsatan Baysöz, şunları kaydetti:

''Çocuğun burnundan Antep fıstığı kabuğu, tel ve kağıt parçalarını çıkarttık. Bunlar görmeye alışkın olmadığımız şeylerdi. Hastamızın genel sağlık durumu iyi. Ben bu konuda ailelerin dikkatli olması ve bu durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür olaylarda, çocuklarda burun tıkanıklığı, nefes alma zorluğu ve iltihaba yol açan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.''

Bu arada küçük kızın daha önce de burnundaki kürdanın hastanede küçük bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi.

 

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