İki yaşındaki Asmin alev topuna dönen araçta can verdi!

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde büyüklerinin çay içmeye giderken park halindeki LPG’li otomobilde bıraktığı 2 yaşındaki Asmin Cuman ile kuzeni 3 yaşındaki Baran Cuman çakmakla oynarken, gaz kaçağı nedeniyle araç içinde aniden alev topu oluştu. Çocuklardan Asmin Cuman yaşamını yitirirken, Baran Cuman ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 13.30 sıralarında Kepez İlçesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki Nayla Atay Parkı önünde meydana geldi. Amca çocukları Serdal Cuman ve Sabri Cuman, çocuklarıyla birlikte otomobille gezintiye çıktı.

Nayla Atay Parkı’nda çay içmek için duran Serdal ve Sabri Cuman, çocukları Asmin ile Baran’ı otomobilde bıraktı. Arka koltukta oturan çocuklar iddiaya göre koltuğun üzerinde buldukları çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada gaz sızıntısı olduğu sanılan otomobilde yangın çıktı ve araç içinde alev topu oluştu. Kapıya yakın olan Sabri Cuman’ın oğlu 3 yaşındaki Baran kendisini dışarı atmayı başarırken, Serdal Cuman’ın kızı Asmin alev topuna dönen otomobilde yanarak can verdi.

Parktaki çay bahçesinde çay içerken otomobilin alev topuna döndüğünü gören Serdal ve Sabri Cuman’ın koşup alevleri söndürmek için gösterdiği çabalar da yetersiz kaldı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayı duyan çocukların yakınları koşarak geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangının ardından otomobilde inceleme yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yangının kesin nedenini belirlemek için çalışma yaptı. Küçük kızın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cuman ailesinin bir süre önce Adapazarı’ndan geyip Antalya’ya yerleştiği, ailenin cadde ve kavşaklarda otomobil sürücülerine çiçek satarak geçimlerini sağladıkları belirtildi.