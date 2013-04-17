T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki yaşında, resim yapıyor ve para kazanıyor

Avustralya'da yaşayan iki yaşındaki bir çocuk yaptığı resimlerden 12 bin dolar gelir elde etti

17 Nisan 2013 11:05

Avustralya Brisbane’nin Fortitude Valley semtindeki yerel sanat galeri de sergilenen resimler görenleri hayrete düşürüyor. Nedeni ise sergideki resimlerin henüz yürümeyi dahi yeni yeni öğrenen 2 yaşındaki bir çocuk tarafından yapılmış olması.

2 yaşındaki otizm hastası Vinnie Marcis’in bebek yaşta yaptığı resimlerdeki olgun ve akışkan kompozisyon duygusu görenleri hayrete düşürdü. İlk kez Vinnie 14 aylıkken onun resme karşı dürtüsü olduğunu keşfeden annesi Maggie, resim öğretmeni dedesi ile birlikte ona gerekli imkanı sağlayarak olağandışı yeteneğini ortaya çıkardı.

trtturkhaberdar.com'da yer alan The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, bir arkadaşının tavsiyesiyle resimlere göz atan yerel galeri sahibi Troy Williams, ilk başta resimleri 2 yaşında bir çocuğun yaptığına inanamadı ve Vinnie’yi çalışırken görmek için aileyle temas kurdu. Ve sonrasında resimleri galerisinde sergilemeye kadar verdi.

Geçen hafta açılan sergi oldukça büyük ilgi gördü; resimlerin çoğu daha ilk haftadan alıcı buldu. Elde edilen 12 bin dolarlık gelirin yüzde 10’u çocuk otizmi derneğine bağışlandı.

ETİKETLER

avustralyaresim2 yaşbebekotizmVinnie Marcis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24