İki yaşında, resim yapıyor ve para kazanıyor

Avustralya Brisbane’nin Fortitude Valley semtindeki yerel sanat galeri de sergilenen resimler görenleri hayrete düşürüyor. Nedeni ise sergideki resimlerin henüz yürümeyi dahi yeni yeni öğrenen 2 yaşındaki bir çocuk tarafından yapılmış olması.

2 yaşındaki otizm hastası Vinnie Marcis’in bebek yaşta yaptığı resimlerdeki olgun ve akışkan kompozisyon duygusu görenleri hayrete düşürdü. İlk kez Vinnie 14 aylıkken onun resme karşı dürtüsü olduğunu keşfeden annesi Maggie, resim öğretmeni dedesi ile birlikte ona gerekli imkanı sağlayarak olağandışı yeteneğini ortaya çıkardı.



trtturkhaberdar.com'da yer alan The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, bir arkadaşının tavsiyesiyle resimlere göz atan yerel galeri sahibi Troy Williams, ilk başta resimleri 2 yaşında bir çocuğun yaptığına inanamadı ve Vinnie’yi çalışırken görmek için aileyle temas kurdu. Ve sonrasında resimleri galerisinde sergilemeye kadar verdi.

Geçen hafta açılan sergi oldukça büyük ilgi gördü; resimlerin çoğu daha ilk haftadan alıcı buldu. Elde edilen 12 bin dolarlık gelirin yüzde 10’u çocuk otizmi derneğine bağışlandı.