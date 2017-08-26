'İki Yalancı' dizisi 9 bölüm dayanabildi

'İki yabancı' da reyting kurbanı oldu. Başrolünde Keremcem'in yer aldığı dizi final yapıyor.

Başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı Proje tasarım ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan dizinin ekran ömrü 9. bölümünde son bulacak.

Reyting yarışında geride kalan dizinin final yapacağı yapım şirketi tarafından duyuruldu.

İşte Tükenmezkalem Film tarafından yapılan açıklama;

“Kanal D’de yayınlanan başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı, yaz döneminin çok sevilen dizisi İki Yalancı yazın bitmesi ve yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle 9. Bölüm itibariyle ekranlara veda ediyor.

Yaz boyunca defalarca birincilik alan ve son yayınlandığı bölüm ile de ABC1 kategorisinde gününün en çok izlenen dizisi olan İki Yalancı’da beraber çalıştığımız başta oyuncularımız olmak üzere, tüm ekip ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.”