İki yaka Çeşme'de buluştu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'de Çeşme Belediyesi\'nin \'9 Durak, 9 Deneyim Projesi\' kapsamında yer alan \'3\'üncü Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği\', Yunanistan\'ın Sakız Adası\'nın Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis başkanlığındaki heyetin de katılımıyla Ovacık Mahallesi\'nde başladı.

Çeşme\'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğe; Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı ve İzmir Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cemil Çumak, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, belediye meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ile Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis, Sakız Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Gümrük görevlisi Semira Harokopou, Sakız Adası Sakız Koyunu Yetiştiricileri Birliği Başkanı Giannis Georgoulis, Sakız Belediyesi Turizm Müdürü Rena Damigou, Sakız adası halk oyunları ekibi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki gün sürecek şenlik nedeniyle Ovacıklı üreticiler, kendi yetiştirdikleri ürünlerini açtıkları stantlarda satışa sundu.

\"DEĞERLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ\"

Açılış konuşması yapan Başkan Dalgıç, göreve ilk başladıklarında ilçenin değişik yörelerindeki gelenek ve görenekleri, o yörede üretilen ürünleri ve endemik bitkileri hem tanıtmak hem de gelecek kuşaklara aktarabilmek için \'9 Durak, 9 Deneyim Projesi\'ni geliştirdiklerini vurguladı. Başktan Dalgıç, şöyle dedi:

\"Ülkemizdeki yanlış üretim politikalarıyla birlikte maalesef kendi ürün değerlerimizi kaybediyoruz. Sadece Ovacık\'taki kavunumuzu değil, sadece Ovacık\'ta üretilen beyaz soğanı değil, sadece bölgemize haz olan Sakız koyunumuzu değil, bu bölgenin anasonundan tutun, bütün endemik bitkilerini, ne yazık ki yanlış üretim politikaları, yanlış pazarlamalarla birlikte kaybediyoruz. Hep beraber, el ele, omuz omuza vererek, yöremize has değerleri, büyük bir pazar olan Çeşme yarımadamızda çok çabuk tüketebilecek ve ekonomik katkı sağlayabilecek durumdayız. O nedenle bu organizasyonları ve etkinlikleri desteklemeye çalışıyoruz. Etkinliğimizin ilk gününde, Ovacık\'ta yetişen kavun ile ilgili bir yarışmamız, ikinci gününde de yöremiz özgü Sakız koyunu yarışmamız gerçekleştirilecek. Herkesin hoşça vakit geçireceğine inanıyorum. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu şenlik, her yıl gelişerek Ovacık Mahallemizi hem yarımadamızda, hem ülkemizde tanınır hale getirecektir.\"

\"SAKIZ ADASI\'NA DAVET\"

Sakız Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis ise şenliğe ikinci kez katıldığını belirterek, \"Geçen yıl şenliğe geldiğimde tanıştığım arkadaşları bu yıl da gördüğüm için çok sevinçliyim. Aramızda iyi ve samimi ilişkiler kuruldu. Sizleri Sakız Adası\'nda misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu şenliğin, bu bölgenin gelişmesinde önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sakız Belediye Başkanımız Manolis Vournous\'un, tüm Çeşmelilere sevgi ve selamlarını iletiyorum ve sizleri Sakız adasına davet ediyoruz\" dedi.

Şenlik\'te Ovacıklı emekli öğretmen ve yazar Ahmet Akgül, Çeşme İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci ve İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı ve İzmir Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cemil Çumak da birer konuşma yaptı. Ardından Ovacık Mahallesi Muhtarı Koç ve Ovacıklılar, davul zurna eşliğinde Ovacık zeybeği oynadı. Çeşme Sarı Zeybek Halk Oyunları ekibi ve Sakız Adası\'ndan gelen halk oyunları ekibi gösteri sunarak, şenliğe renk kattı.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Çeşme İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme Sheraton Oteli Şefi Turgut Tazeoğlu, Mimar ve kavun üreticisi Salih Seymen ile kavun üreticileri Kaya Erdal Çapan, Halil Girgin, Halil Karanfil ve Ömer Yakup\'tan oluşan jüri, En İyi Kavun Yarışması\'na katılan 27 kavun arasından en iyi ilk üçü belirledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ürettikleri kavunları 119 puan alan Zekiye Şen birinci, 116 puan alan Halil Çiftçi ikinci ve 115 puan alan Hüseyin Dönmez de üçüncü oldu. Ayrıca geleneksel yöntemlerle üretim yapan İbrahim Gencer ve Recep Pangal da mansiyon ödülü kazandı.

Şenliğe katılanlara ÇEŞTUR tarafından Ovacık tarhanası, kelle peyniri ve Ovacık ev ekmeği ikram edildi.

KORTEJ DÜZENLENECEK

Yarın yapılacak etkinliğin ikinci gününde, saat 10.00\'da, Çeşme Çarşısı girişinden başlayacak kortej yürüyüşü yapılacak. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, şenliğe Ovacık mahallesinde devam edilecek. İkinci gün etkinliğinde, Sakız Dişi Toklu, Sakız Erkek Toklu, Sakız Koyunu ve Sakız Koçu kategorilerinde yarışma yapılacak.

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