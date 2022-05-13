İki vajinayla doğdu; "Ayda iki kez regl oluyorum, eş zamanlı olmuyor"

İki vajinası olan Leanne Bell, nadir görülen sağlık durumunu ve bunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Daily Mail'in aktardığına göre iki rahmi olduğunu söyleyen 37 yaşındaki Bell, aynı anda iki farklı kişiden hamile kalabileceğini, ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Hamile kalırsa doğumu sezaryen yapması gerekeceğini ifade eden Bell, doktorların hamileliğini yine de "yüksek riskli" sayacağını belirtti.

Tiktok'ta takipçilerinin sorduğunu soruları yanıtlayan Bell, ayda iki defa regl olduğunu; ancak bunların her zaman eş zamanlı olmadığını dile getirdi. Regl olduğu günlerin çok ağrılı geçtiğini belirten Bell, iki rahmi olduğunu kramplar yüzünden jinekoloğa gittiğinde öğrendiğini dile getirdi.

Bell'in sağlık durumuna tıpta 'uterus didelphys' adı veriliyor.