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Kültür-Sanat

İki usta aynı filmde buluşuyor

Bilim-kurgu filminin yapımına eylül ayında başlanacağı duyuruldu

26 Haziran 2017 15:46

James Gray'in yeni filmi ‘Ad Astra’, Brad Pitt ve Tommy Lee Jones’u bir araya getiriyor.

Brad Pitt ve Tommy Lee Jones, son olarak The Lost City of Z filminin yazar ve yönetmeni James Gray’in yeni filmi ‘Ad Astra’da başrolleri paylaşacak. Bilim-kurgu filminin yapımına eylül ayında başlanacağı duyuruldu.

Filmde Tommy Lee Jones, 20 yıl önce oğlunu (Brad Pitt) Neptün’deki dünya dışı canlıları araştırması için terk eden bir baba rolünü üstleniyor. Pitt’in canlandırdığı Roy McBride karakteri ise yıllar sonra babasına ne olduğunu araştırmak için yola düşüyor.

Filmin senaryosunu yönetmen James Gray, ‘Fringe’ dizisinin yazarı Ethan Gross ile birlikte yazdı.

Pitt, son olarak Netflix ekranlarında David Michôd’un War Machine filmi ile ekrana gelmişti.

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